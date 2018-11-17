Если бы вовремя не очухалась, женщина могла остаться и без недвижимости

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как в отделение в слезах пришла женщина. Аферисты выманили у нее накопления во время «сделки» по продаже дома.

Решив продать дом, жительница Рыбинска выложила в интернет объявление. Покупатель тут же откликнулся. Позвонила женщина и предложила перевести задаток 50 тысяч рублей.

Женщина, продававшая дом, на такие условия, конечно, согласилась. А дальше — как в тумане. По телефону её так уболтали, что она почему-то сама перевела «покупателям» деньги.

— Она отдала неизвестным 35 тысяч рублей, не получив от них ничего. Только некоторое время спустя женщина поняла, что ее обманули, и пришла в полицию, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит расследование. А жителям области даёт памятку, как не стать жертвой мошенников:

— Нигде и никогда не указывайте ваш ПИН-код банковской карты, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном. Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты. Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.