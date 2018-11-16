Депутаты недовольны тем, как работают городские предприятия

В муниципалитете Ярославля сверяют цифры бюджета к концу года. И депутатов они не особо радуют. Мэрия предоставила отчёты о работе городских предприятий, среди которых «Яргорэлектротранс», «ПАТП-1», «Волна» (отвечает за городские бани) и другие. Всего городу принадлежит 20 компаний: восемь муниципальных, две казённых, десять акционерных обществ, 100% акций которых принадлежат Ярославлю.

— За первое полугодие совокупный доход составил 2 миллиарда 533 миллиона рублей, что на 11% больше показателя за аналогичный период в прошлом году. Однако вместе с доходом на 11,2% возросли и расходы, которые составили 2 миллиарда 485,5 миллиона рублей, — обсудили отчёт в муниципалитете.

Так, из 20 организаций 11 приносят прибыль, а девять работают с убытками. Получается, что бюджет получил всего 45 миллионов рублей прибыли от двух десятков предприятий.

Депутаты настоятельно рекомендовали мэрии провести большой анализ финансовой работы компаний и предоставить подробный отчёт, почему компании находятся в таком печальном состоянии.