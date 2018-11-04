Очевидцы рассказали, что картина была жуткая

В Ярославле на Юго-западной окружной дороге водитель на «Ауди» сбил пешехода. ДТП случилось вчера в 21:45 напротив торгового центра «Шоколад».



— За рулём иномарки ехала женщина. Вместе с ней в салоне никого не было. Личность пешехода устанавливается, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.



Очевидцы рассказывают, что сбили мужчину.



— На Калинина тоже ДТП: мужчина лежал на дороге, а рядом две легковые стояли, — рассказала Алла Садовникова в группе «Первый Ярославский Автопортал».



А проезжавшие мимо водители рассказали, что у мужчины была разбита голова:



— Мимо проезжали, у мужчины не было головы. Или разбита так в хлам, — пишет Анастасия Смирнова в паблике «Подслушано в Ярославле».



— Там жуткая картина, мужчине голову оторвало, — пишет Анастасия Горькова.



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