Сейчас девочка в отделении полиции

14-летнюю девочку, пропавшую 28 октября, нашли. Екатерина ушла из дома в деревне Задорье Тверской области во Дворец культуры посёлка Октябрь Ярославской области и перестала отвечать на звонки родителей.



Семья приехала в Тверскую область из Москвы, поэтому искали Екатерину сразу в трёх областях: Ярославской, Тверской и Московской. Вечером 29 октября подростка заметили в одном из домов столицы, но появившиеся полицейские спугнули Катю. Уже в ночи полиции удалось поймать девочку.



— Катю нашли, она сейчас в полиции, — рассказала мама девочки. — Жива и здорова.

Что стало причиной пропажи девочки, родителям пока неизвестно — они направляются в Москву, чтобы забрать ребёнка.

