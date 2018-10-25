Появились подробности тройного ДТП возле Ярославля-Главного: водителя с травмами госпитализировали
25 октября 2018 18:39
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Сегодня в 15:40 на улице Ухтомского в Ярославле произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и «Газель». Все машины получили серьёзные повреждения.
— По предварительной информации, 60-летнего водителя автомобиля «Лада-Ларгус» госпитализировали. Сейчас полиция устанавливает причины аварии и виновника, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
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Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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