Две машины «поцеловались» бамперами, а у «Ларгуса» спустило колесо

Сегодня в 15:40 на улице Ухтомского в Ярославле произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и «Газель». Все машины получили серьёзные повреждения.



— По предварительной информации, 60-летнего водителя автомобиля «Лада-Ларгус» госпитализировали. Сейчас полиция устанавливает причины аварии и виновника, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Читайте также: пешеход думал, что здесь «зебра», а водитель увидел, что знаков нет. Водитель на «девятке» сбил пешехода.

