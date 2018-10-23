Семён записал видеообращение к любимому клубу

13-летний школьник из села Омутинское Тюменской области Семён Молодых снял ролик-обращение к ярославскому хоккейному клубу «Локомотив». Мальчик произнёс торжественную речь о том, как он теперь счастлив — ведь ярославская команда исполнила его давнюю мечту.

Видео: Семён Молодых

— Сегодня я получил замечательный подарок от хоккейного клуба «Локомотив». Это замечательный плакат с изображением всех игроков и тренеров с автографами главного тренера и моего любимого игрока Петри Контиола, — говорит Семён.

За «Локомотив» он болеет уже два года, а за карьерой Контиолы следит с 2013 года.

— О своей мечте мальчик сам написал нам, — рассказали в клубе.

— Этот клуб мне нравится за постоянное стремление к победе. Они никогда не сдаются! — говорит Семён на видео.