В Ярославской области 17-летний мотоциклист без прав задавил пенсионерку
22 октября 2018 12:38
1 794 1
В Рыбинске у дома № 34 по улице Ошурковской 17-летний мотоциклист задавил женщину. ДТП случилось вчера днём. 61-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.
— В результате ДТП мотоциклист и пешеход с травмами госпитализированы. Известно, что у водителя мотоцикла нет водительских прав, так как молодому человеку нет 18 лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: в Ярославской области «Газель» влетела в иномарку. Пострадала мама с ребёнком.
Фото: Управление МЧС России по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru