Молодой мотоциклист и женщина оба пострадали

В Рыбинске у дома № 34 по улице Ошурковской 17-летний мотоциклист задавил женщину. ДТП случилось вчера днём. 61-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.



— В результате ДТП мотоциклист и пешеход с травмами госпитализированы. Известно, что у водителя мотоцикла нет водительских прав, так как молодому человеку нет 18 лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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