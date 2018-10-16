В Ярославской области пропавшего велосипедиста нашли мёртвым
16 октября 2018 11:25
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В Ярославской области нашли мёртвым мужчину, который уехал из дома на велосипеде. Вчера 69-летний Юрий Визгалов отправился в лес в Переславском районе. Через несколько часов мужчина заблудился в лесу. Родственники, не дождавшись Юрия дома, обратились к волонтёрам.
— К сожалению, сегодня рано утром мужчину нашли погибшим, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в лесу нашли мёртвой бабушку, которая ушла за лапником.
Фото: «Лиза Алерт»
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