Мужчина заблудился в лесу

В Ярославской области нашли мёртвым мужчину, который уехал из дома на велосипеде. Вчера 69-летний Юрий Визгалов отправился в лес в Переславском районе. Через несколько часов мужчина заблудился в лесу. Родственники, не дождавшись Юрия дома, обратились к волонтёрам.

— К сожалению, сегодня рано утром мужчину нашли погибшим, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в лесу нашли мёртвой бабушку, которая ушла за лапником.