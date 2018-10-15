«Баки наполняются по нормативу»: в правительстве объяснили, почему мы будем платить больше за мусор

Сегодня в правительстве Ярославской области рассказали всю правду о новых тарифах за вывоз мусора. С октября ярославцы начали получать отдельные квитанции, по которым каждому жителю области придётся заплатить за свои отходы по-новому. Причём с городских жителей возьмут меньше, чем с сельских.

— Существует норматив накопления отходов — 2,138 кубического метра в год для жителей многоквартирных домов, 2,421 кубического метра мусора в год накапливает житель частного дома, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Департаментом регулирования тарифов установлена плата за вывоз одного кубического метра мусора — 415,3 рубля. В эту сумму вошли затраты регионального оператора на транспортировку, захоронение, обновление контейнеров и другие работы.

По простой формуле чиновники вывели, что житель многоквартирного дома заплатит за вывоз мусора 73,54 рубля в месяц, а житель частного дома — 83,8 рубля в месяц. Теперь платить будет каждый, кто прописан и проживает в доме либо квартире.

73,54 рубля в месяц с человека будут брать за вывоз мусора из многоквартирного дома; 83,8 рубля в месяц с человека — из частного дома.

Раньше плата за вывоз мусора была включена в квитанциях в пункт «Содержание и ремонт жилья», ярославцам начисляли по 2,77 рубля за квадратный метр жилплощади. А теперь деньги возьмут с каждого, у кого есть прописка. Однако есть небольшой список людей, кому компенсируют затраты на вывоз мусора, если они обратятся за этим в МФЦ. Это касается ветеранов труда, многодетных семей, реабилитированных людей.

Зато в Ярославле появился раздельный сбор мусора

На вопрос о том, будут ли мусор за эти деньги вывозить лучше, в компании «Хартия» ответили следующее:

— Баки должны наполняться по нормативу, ведь он рассчитан правительством. Мы ориентируемся на него и вывозим мусор два раза в неделю. Если это окажется недостаточным, добавим баки, — рассказал представитель регионального оператора по обращению с отходами Виталий Шубин.