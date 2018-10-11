Мэр Рыбинска запустил флешмоб

Мэр Рыбинска Денис Добряков запустил в соцсетях флешмоб в поддержку космонавта-земляка Алексея Овчинина. Сегодня российский космонавт, командир корабля «Союз МС-10», не смог улететь на Международную космическую станцию из-за аварии в ракете-носителе.

NASA опубликовало фото и видео с утреннего запуска космического корабля на станции Байконур. С космонавтами всё в порядке, но мэр Рыбинска переживает.

— Предлагаю поддержать нашего космонавта Алексея Овчинина! Как командир корабля он сегодня совершил ещё один героический поступок, выполнив аварийную посадку. Выкладывайте свои фотографии с хештегом #АлексейОвчининМыСТобой. Рыбинск, присоединяйся! — публикует на своих страницах в социальных сетях Денис Добряков.

Сам он первым сфотографировался с такой надписью.