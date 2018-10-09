Покажут всё в мельчайших деталях

С 11 января 2019 года аналогового телевидения больше не будет. Всё, переходим на «цифру».



Каналов станет больше, а качество звука и изображения — лучше.



— Цифровая сеть позволяет людям смотреть телеканалы без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 — это все телевизоры, произведенные с 2013 года, нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В других случаях требуется специальная приставка, — уточнили в мэрии Ярославля.



И пообещали помочь тем, у кого телевизор старенький и нужна такая приставка, а денег нет. Надо только доказать, что вы подходите под категорию малоимущих и находитесь в трудной жизненной ситуации (не только по вашим ощущениям, а по документам тоже).



— Такие граждане могут получить поддержку в приобретении приставки. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. По всем вопросам, касающимся цифрового телевидения, можно обратиться на горячую линию: 8 800 220-20-02, — посоветовали в мэрии Ярославля.

