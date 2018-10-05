Елены Летучей в телевизоре станет больше

Известную телеведущую из Ярославля Елену Летучую теперь будут показывать по телевизору ещё чаще. Она стала лицом ещё двух новых шоу, которые анонсировал телеканал СТС.

— Известный журналист и продюсер Елена Летучая стала ведущей двух телешоу, которые зрители увидят в новом сезоне. В одном из перспективных проектов она поможет талантливым изобретателям и производителям со всей страны довести их продукцию до потребителя. А в другом шоу Елене предстоит отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, — рассказали на телеканале.

Елена будет встречаться с самыми красивыми жителями планеты, пробовать их рецепты красоты на себе и рассказывать телезрителям, как хорошо выглядеть.

Напомним, телеведущая прославилась после шоу «Ревизорро», где она инспектировала кухни ресторанов. А недавно на Первом канале вышла новая программа о проблемах обращения отходов в нашей стране, где Елена снялась на свалке «Скоково» в вечернем платье.