Кадры заставки для нового шоу снимали в Ярославле

Прославившаяся на всю страну после проекта «Ревизорро» телеведущая из Ярославля Елена Летучая возглавила новое шоу. Теперь она будет инспектировать свалки и мусорные полигоны, говоря о проблеме обращения отходов в нашей стране. Заставку для её нового шоу «Без мусора в голове» снимали в родном Ярославле на полигоне «Скоково».

Первая серия проекта выйдет на Первом канале уже сегодня в 11:20.

— Мы не привязываемся к какому-то конкретному полигону или региону, потому что сегодня эта проблема стоит остро везде, — уточнила телеведущая Елена Летучая. — В фильме мы будем много говорить о раздельном сборе мусора. Наша задача — донести до людей мысль о том, что если с мусором и дальше ничего не делать, а только складировать, то вся наша планета в итоге превратится в один большой полигон с отходами. Во второй серии фильма мы покажем технологии, которые сегодня существуют в мире и позволяют экологично перерабатывать мусор. И эти технологии уже сейчас адаптируются и в нашей стране, разрабатываются программы по их внедрению.



Кстати, сегодня в Ярославле можно сдать мусор раздельно у ТЮЗа.