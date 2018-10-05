Готовьтесь, ездить будет дорого

Дизельное топливо и бензин по 50 рублей за литр — это уже не страшилка, а реальность, которая поджидает ярославских автовладельцев.

76.ru пообщался с президентом ярославской топливной ассоциации Антоном Гейне, который рассказал, когда ждать очередного повышения цен на автозаправках.

— Оптовые цены на топливо опять пошли вверх. Это продолжается последние три-четыре недели подряд. Уже вчера мы покупали дизельное топливо по 44,9 за литр. На всех заправках оно сейчас продаётся по 43 рубля, — рассказывает Антон Гейне. — Ситуация по дизелю стоит очень остро. При такой закупочной цене автозаправки должны уже выставлять ценник в 48–49 рублей за литр, чтобы не разориться.



Едва держится, по мнению эксперта, и цена на АИ-95. Сегодня разница между закупочной оптовой ценой и ценником на АЗС составила всего 10 копеек.

— Наценка в рознице должна быть в 4–6 рублей за литр, то есть АИ-95 нужно продавать за те же 48 рублей, — объясняет Антон Гейне. — Прогнозы давать сложно, за последние десять дней оптовую цену повышали трижды. Сеть ТНК уже повысила ценник на АЗС. Думаю, в течение недели за ними потянутся остальные.

По прогнозам с понедельника автовладельцы могут быть шокированы новой ценой на дизельное топливо и на бензин. В Ярославской области большинство автозаправочных станций покупают топливо на местном НПЗ.

— Мне не выгодно продавать дорогой бензин, так как уже сейчас я наблюдаю снижение покупательной способности. Люди просто меньше заправляются, может, меньше ездят, — откровенничает владелец сети автозаправок в Ярославле Сергей Бобылёв.

Напомним, правительство страны пыталось остановить шквальное подорожание бензина акцизами. Но экспорт по-прежнему влияет на цену топлива в нашей стране. Компаниям выгоднее продавать топливо за рубеж по 100 рублей за литр либо повышать цены на внутреннем рынке, чтобы получать максимальную прибыль.