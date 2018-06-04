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Проблема
45 рублей за литр: шквальное подорожание бензина тормознули акцизами
4 июня 2018 05:15
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Впервые за несколько лет правительство России предприняло активные действия для торможения роста цен на бензин. Поводом стало его резкое подорожание в мае, которое в конце месяца вылилось в акции протеста в ряде регионов России. Вернётся ли бензин к «докризисным» ценам, разбирался наш сайт.
Насколько подорожало топливо
По данным «Росстата», за вторую половину весны стоимость бензина и дизтоплива выросла на три рубля за литр — самое сильное локальное подорожание с 2009 года.
Топливо прибавляло во всех регионах, и островком стабильности остается разве что чукотский город Анадырь, где стоимость горючего значительно выше средней по стране и меняется реже.
Изменение цен на топливо в апреле-мае 2018 года для некоторых городов (данные «Росстата»)
Причины роста цен
В Федеральной антимонопольной службе связывают подорожание с увлечением экспорта: в ведомстве полагают, что нефтяные компании сократили продажи на внутреннем рынке, чтобы отправлять больше топлива за границу. ФАС предписала до 8 июня обеспечить российский рынок топливом и устранить ряд других нарушений.
В самих нефтяных компаниях нарушение баланса между экспортом и внутренними поставками объяснили в первую очередь особенностями налогообложения.
— Причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли мер, чтобы хоть как-то ее скорректировать, —сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Прошлой осенью уже наблюдалось аномальное повышение цен, которое объяснили снижением производства нефтепродуктов из-за остановки ключевых НПЗ.
Сибирь и юг против
В конце мая по России прокатилась волна акций протеста. В основном она коснулась регионов, где топливо подорожало сильнее всего. Так, в Сибири оно прибавило около 3,5 рубля за литр, аналогично — в южный регионах. Автомобилисты блокировали трассы и подъезды к АЗС, а перевозчики жаловались на резкое падение рентабельности перевозок, что поставило их на грань выживания, пишет «Коммерсант».
Расходы на бензин чувствительны для автомобилистов: например, при годовом пробеге в 20 тысяч километров и расходе топлива в 10 л/100 км удорожание бензина на рубль приводит к дополнительным расходам на 2000 рублей. Нынешнее подорожание на три рубля эквивалентно, например, стоимости страховки ОСАГО для опытного и безаварийного водителя.
Акцизы резко снижаются
Чтобы удержать цены, в правительстве решили с 1 июня снизить акцизы на три тысячи рублей за тонну для бензина и на две тысячи рублей за тонну для дизтоплива. Откажутся и от планового повышения акцизов в июле 2018-го на 700 рублей за тонну.
Много это или мало? Сейчас акциз на бензин пятого экологического класса составляет 11 213 рублей за тонну, и его снижение на три тысячи рублей в пересчёте на литровую стоимость должно привести к удешевлению на 2–2,5 рубля, то есть в идеале — вернуть его к уровню первой половины мая.
Акцизы формируют примерно 20% стоимости топлива: в литре бензине «сидит» около 8,5 рубля акцизов. Повышаются они регулярно, в последнее время — дважды в год. В 2018 году акциз на бензины вырос с 10,5 до 11,2 тысячи рублей за тонну в январе и должен был увеличиться до 12 тысяч рублей в июле — последнего подорожания, судя по всему, не будет.
Снизятся ли цены?
Эксперты сдержанно оценивают перспективы скачкообразного снижения цен. Корректировка акцизов воспринимается, скорее, как тактический шаг, который позволит сдержать резкий рост цен и выработать решение, которое спасёт их от лихорадочного повышения.
Последний раз стоимость бензина падала в России десять лет назад, когда осенью 2008 года после резкого повышения цены поползли вниз, хотя и ненадолго. С тех пор топливо дорожает линейно на два рубля в год.
Цена нефти на мировых рынках колебалась в диапазоне от $100+ за баррель до минимумов на уровне $35. Сейчас нефть марки Brent стоит в районе $75–80. Но сколько бы ни стоила нефть, бензин стабильно прибавляет, потому что от сырья зависит лишь 20–30% розничной цены, остальное — это налоги, акцизы, затраты на переработку, прибыль компаний, затраты на розницу и так далее. Для сравнения, с 2009 года акцизы выросли более чем в 3 раза.
Нынешние снижение акцизов вряд ли изменит долгосрочный тренд. В арсенале нефтяных компаний есть и другие поводы для повышения цен, например, закрытие заводов на ремонт, сезонный спрос, общая инфляция и, конечно, рост мировых цен на нефть.
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Фото: Ирина Иманова, Яндекс, Александр Ощепков (ngs.ru)
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