45 рублей за литр: шквальное подорожание бензина тормознули акцизами

Впервые за несколько лет правительство России предприняло активные действия для торможения роста цен на бензин. Поводом стало его резкое подорожание в мае, которое в конце месяца вылилось в акции протеста в ряде регионов России. Вернётся ли бензин к «докризисным» ценам, разбирался наш сайт.

В мае зафиксирован самый резкий скачок цен за последние годы

Насколько подорожало топливо

По данным «Росстата», за вторую половину весны стоимость бензина и дизтоплива выросла на три рубля за литр — самое сильное локальное подорожание с 2009 года.

Изменение цен на бензин АИ-95, по данным компании «Яндекс»

Топливо прибавляло во всех регионах, и островком стабильности остается разве что чукотский город Анадырь, где стоимость горючего значительно выше средней по стране и меняется реже.

Изменение цен на топливо в апреле-мае 2018 года для некоторых городов (данные «Росстата»)

Регион АИ-92 АИ-95 Дизтопливо 2 апреля 28 мая 2 апреля 28 мая 2 апреля 28 мая По России 38,11 41,09 41,12 44,06 40,99 43,91 Москва 38,53 42,16 41,93 45,53 40,24 43,77 Челябинск 36,35 38,12 39,77 41,22 40,05 42,05 Ростов-на-Дону 39,38 42,24 42,62 45,53 39,55 42,93 Самара 37,45 41,04 41,06 43,67 39,98 42,71 Тюмень 36,90 40,00 40,12 42,88 41,71 43,82 Уфа 37,56 40,00 40,54 42,97 40,61 43,27 Новосибирск 36,48 40,22 39,95 43,13 42,16 45,34 Махачкала 39,75 43,41 41,75 45,33 39,25 42,61 Мурманск 39,42 41,92 42,70 44,72 44,48 47,00 Анадырь 52,00 52,00 56,00 56,00 53,00 53,00

Причины роста цен

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Это беспредел

В Федеральной антимонопольной службе связывают подорожание с увлечением экспорта: в ведомстве полагают, что нефтяные компании сократили продажи на внутреннем рынке, чтобы отправлять больше топлива за границу. ФАС предписала до 8 июня обеспечить российский рынок топливом и устранить ряд других нарушений.

В самих нефтяных компаниях нарушение баланса между экспортом и внутренними поставками объяснили в первую очередь особенностями налогообложения.

— Причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли мер, чтобы хоть как-то ее скорректировать, —сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Прошлой осенью уже наблюдалось аномальное повышение цен, которое объяснили снижением производства нефтепродуктов из-за остановки ключевых НПЗ.

Сибирь и юг против

В конце мая по России прокатилась волна акций протеста. В основном она коснулась регионов, где топливо подорожало сильнее всего. Так, в Сибири оно прибавило около 3,5 рубля за литр, аналогично — в южный регионах. Автомобилисты блокировали трассы и подъезды к АЗС, а перевозчики жаловались на резкое падение рентабельности перевозок, что поставило их на грань выживания, пишет «Коммерсант».

В Новосибирске акция протеста походила больше на политическую

Расходы на бензин чувствительны для автомобилистов: например, при годовом пробеге в 20 тысяч километров и расходе топлива в 10 л/100 км удорожание бензина на рубль приводит к дополнительным расходам на 2000 рублей. Нынешнее подорожание на три рубля эквивалентно, например, стоимости страховки ОСАГО для опытного и безаварийного водителя.

Акцизы резко снижаются

Чтобы удержать цены, в правительстве решили с 1 июня снизить акцизы на три тысячи рублей за тонну для бензина и на две тысячи рублей за тонну для дизтоплива. Откажутся и от планового повышения акцизов в июле 2018-го на 700 рублей за тонну.

Много это или мало? Сейчас акциз на бензин пятого экологического класса составляет 11 213 рублей за тонну, и его снижение на три тысячи рублей в пересчёте на литровую стоимость должно привести к удешевлению на 2–2,5 рубля, то есть в идеале — вернуть его к уровню первой половины мая.

Акцизы формируют примерно 20% стоимости топлива: в литре бензине «сидит» около 8,5 рубля акцизов. Повышаются они регулярно, в последнее время — дважды в год. В 2018 году акциз на бензины вырос с 10,5 до 11,2 тысячи рублей за тонну в январе и должен был увеличиться до 12 тысяч рублей в июле — последнего подорожания, судя по всему, не будет.

Такие цены на бензин АИ-92 были в прошлом году и уже не вернутся

Снизятся ли цены?

Эксперты сдержанно оценивают перспективы скачкообразного снижения цен. Корректировка акцизов воспринимается, скорее, как тактический шаг, который позволит сдержать резкий рост цен и выработать решение, которое спасёт их от лихорадочного повышения.

Последний раз стоимость бензина падала в России десять лет назад, когда осенью 2008 года после резкого повышения цены поползли вниз, хотя и ненадолго. С тех пор топливо дорожает линейно на два рубля в год.

Цена нефти на мировых рынках колебалась в диапазоне от $100+ за баррель до минимумов на уровне $35. Сейчас нефть марки Brent стоит в районе $75–80. Но сколько бы ни стоила нефть, бензин стабильно прибавляет, потому что от сырья зависит лишь 20–30% розничной цены, остальное — это налоги, акцизы, затраты на переработку, прибыль компаний, затраты на розницу и так далее. Для сравнения, с 2009 года акцизы выросли более чем в 3 раза.

Нынешние снижение акцизов вряд ли изменит долгосрочный тренд. В арсенале нефтяных компаний есть и другие поводы для повышения цен, например, закрытие заводов на ремонт, сезонный спрос, общая инфляция и, конечно, рост мировых цен на нефть.