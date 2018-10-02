Тормозное шоссе

Наша рубрика «Я паркуюсь, как...» получила очень большой отклик у вас, дорогие читатели. Вы ежедневно присылали нам фотографии автохамов, которые умудряются приткнуть свои машины в самые неожиданные места. Но, оказывается, ярославцы не только паркуются по-хамски, ещё и ездят некультурно. Поэтому мы запускаем новую рубрику «Я лихачу, как…». И сегодня у нас появились первые «герои».



— У нас в городе творится просто автомобильный апокалипсис! — возмущается ярославец Андрей Исарес.



Конец света для Андрея настаёт каждое утро, когда он ездит на работу с Липовой за Волгу по Тормозному шоссе.



Самые умные объезжают пробку

— За месяц я не встретил там ни одного экипажа ДПС. Все едут, как хотят. На Тормозном шоссе в сторону центра в районе Речного порта все едут по обочине. Маршрутки вообще умалишённые, они выезжают лоб в лоб по встречке или гоняют по обочине, — рассказывает Андрей.

Маршрутки ежедневно нарушают правила

Напомним, что езда по обочине запрещена. Единственное исключение — остановка и стоянка.



Вне зависимости от того, отделена обочина от проезжей части прерывистой линией разметки, сплошной линией разметки или просто имеет другой тип покрытия, езда по правой (ближней для автомобилиста) обочине наказывается штрафом в 1500 рублей.



Если вы стали свидетелями нарушений правил дорожного движения (пересечение сплошной, езда на красный, непредоставление преимущества пешеходам и др.), присылайте нам фотографии на почту Написать письмо или в личные сообщения в группе «ВКонтакте». Всех нарушителей мы будем отправлять в ГИБДД.



— Напоминаем, для того, чтобы привлечь водителя к ответственности, на фотографии должно быть видно дату и время совершения нарушения, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.

