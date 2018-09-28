Экомобиль припаркуется в центре Ярославля

В это воскресенье ярославцев ждут на ежемесячную акцию «Экомобиль». 30 сентября с 12:00 до 14:00 любой желающий может прийти на площадь Юности и сдать накопленный мусор на переработку. Принимают, как обычно, макулатуру, стеклянные бутылки и банки, а также опасные батарейки, жесть, алюминий и пластиковые бутылки, тетрапак и пюрпак-упаковки. С пластиком главное не запутаться: принимают только по маркировке от 1 до 6.



— По-прежнему там будут рады помощникам-волонтерам, чтобы помочь новеньким разобраться в сложном мире вторсырья и иногда контролировать, чтобы в баки не попадали грязные или не подлежащие переработке отходы, — рассказали организаторы акции.

Ярославцы сами составили список мест, куда можно относить мусор, предварительно его очистив.

Куда сдаем мусор раздельно



Раздельно пластик бумагу и стекло можно сдать на нескольких площадках Ярославля:



Заволжский район: ул. Кавказская. д.29, ул. Шоссейная, д.20, ул. Ляпидевского, д.18, проезд Доброхотова, д. 9, ул. Лесные поляны, д. 41, ул. Звездная, д. 23, ул. Красноборская, д. 8а.



Дзержинский район: ул. Елены Колесовой, д. 9, ул. Шавырина, д.14, ул. Урицкого, д. 38а, Ленинградский проспект, д. 52А офис 12, Александра Невского, д. 3, Батова, д. 5, Труфанова, д. 36, корпус 2, Елены Колесовой, д. 46, ул. Урицкого, 38а (по будням с 08:00 до 18:00).



Фрунзенский район: ул. Щепкина, д. 3а, проспект Фрунзе, д.74, ул. Суздальская, д.190, Московский проспект, д. 119, корпус 2, Московский проспект, д.119, корпус 3, офис 1.



Красноперекопский район: ул. Б. Полянки, д.21, ул. Стачек, д.57, ГСК «Нефтяник» бокс №49.



Кировский район: проспект Октября, д.42а, ул. Лисицина, д.5.



Ленинский район: ул. Менжинского, д.14а, ул. Советская, д. 65б.



Пункты приема мусора, которые работают в определённые дни.

Экобоксы для опасных отходов



Из ненужных бутылок получится новая вещь

Опасны для природы батарейки, лампы и все остальные ртутьсодержащие отходы. Их нельзя просто так выкидывать в мусорное ведро. Поэтому нужно утилизировать в специальные экобоксы. Также по этим адресам принимаются всякие провода, зарядки, телефоны и прочее.



Кировский район: ул. Советская, д.21, ул .Большая Октябрьская, д.126.



Ленинский район: проспект Ленина, д. 25, ул. Кудрявцева, д.10.



Красноперекопский район: ул.8-Марта, д.9.



Дзержинский район: ул. Е. Колесовой д.2, ул. Волгоградская, д.43, ул. Урицкого, д.67.



Фрунзенский район: ул. Корабе­льная, д.28, ул. Ньютона, д.28в, Моск­овский пр-т, д.98.



Заволжский район: проспект Авиаторов, д. 76, ул. Ранняя, д.6.

