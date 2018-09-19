Педагог подробно объяснил, как пользоваться устройством

В одной из школ Ярославского района разгорелся скандал: родители 14-летнего мальчика увидели его пикантную переписку во «ВКонтакте» с… 44-летним учителем географии.



У родителей волосы встали дыбом: учитель общался со школьником на самые откровенные темы. У мальчика заиграли гормоны, заинтересовали вопросы, связанные с сексом. Спросить, видимо, было не у кого. А с учителем географии отношения сложились прекрасные, даже дружеские. Ведь он, помимо уроков по географии, занимался ещё и внеклассной работой: ходил с учениками в походы, ездил на экскурсии.



Подросток просвещался как мог.



— Во время переписки учитель рассказал, что у него есть приспособление для мастурбации. Он объяснил школьнику, как им пользоваться и как за ним ухаживать. И предложил попробовать использовать по назначению. Через пару дней учитель в школе передал мальчику приспособление и настоятельно рекомендовал не говорить об этом родителям, — рассказывает источник 76.ru.



Позабавившись с новой игрушкой, мальчик вернул её преподавателю. Но тайное всё же стало явным: родители прочитали переписку. Им такое поведение учителя дружелюбным не показалось. Родители тут же помчались писать заявление в полицию.



Следователи во время обыска также обнаружили ту самую переписку. В отношении учителя возбудили уголовное дело. На время следствия он находился дома под подпиской о невыезде.



В школе осторожничали: ещё ничего не доказано. Учитель был всегда на хорошем счету, да и дети его любили.



Кстати, не только дети, но и родители. Они, узнав о том, что случилось, горой встали за педагога.



Расследование длилось несколько месяцев. И завершилось неожиданным образом.

— Данное уголовное дело находилось в производстве следственных органов СК России по Ярославской области. Педагог обвинялся в совершении развратных действий. По завершении расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. По результатам разбирательства судом уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, — прокомментировали эту ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как рассказал 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам, судебное постановление о прекращении уголовного дела обжаловалось прокуратурой, однако было оставлено в силе вышестоящей судебной инстанцией.



Мы связались с учителем, вокруг которого разгорелся скандал. Он сразу сказал, что эта тема ему неприятна. Разговаривать об этом он не хочет.



— Я уже не работаю в школе, — уточнил мужчина.



То же самое нам подтвердили и в школе: после неприятной истории им пришлось расстаться с педагогом.

