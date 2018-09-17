По предварительной информации, погибших нет

В Краснодарском крае улетел в кювет автобус с ярославскими туристами. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. По предварительной информации, погибших нет.



ДТП произошло поздно вечером. Пострадавших пассажиров отвезли в больницы Ленинградского и Павловского районов. Тех, кто не пострадал, направили в пункт временного размещения.



— В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальнейшей транспортировке оставшихся пассажиров к пункту назначения. Для оказания психологической помощи направлен психолог МЧС России, — уточнили краснодарские спасатели.



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