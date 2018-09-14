Собака вычислила грабителя

В Ярославле полицейская собака Кристи помогла задержать грабителя.



В тот вечер, казалось, ничто не предвещало беды. Двое мужчин случайно познакомились на улице рядом с одним из домов по 2-му Брагинскому проезду. Мужчины отправились в ближайший магазин — решили отметить знакомство. Но разговоров по душам не получилось. Слово за слово — началась перепалка. Тогда один из мужчин избил другого и украл сумку с личными вещами, деньгами, документами и телефоном. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.



— Благодаря служебной собаке Кристи, которая взяла след, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Примечательно, что Кристи привела полицейских прямо к квартире преступника.