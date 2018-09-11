Переворошили архив и кучу старых фотографий, чтобы воссоздать дореволюционный Ярославль

Компания «Вимания» создает 3D-модель дореволюционного Ярославля. Они уже много лет занимаются моделированием исторической части города. И делают это, чтобы любой желающий мог через очки виртуальной реальности погулять по Ярославлю столетней давности.



— Программа находится на стадии разработки. Думаю, в течение месяца мы закончим работу. Года два мы модулируем зону ЮНЕСКО в Ярославле. Для того чтобы воссоздать образ дореволюционного города, мы переворошили много архивных материалов и старинных фотографий. Нашу разработку мы будем демонстрировать на выставках в различных исторических музеях, — рассказал разработчик приложения Алексей Магай.

Погрузиться в историю можно не только через скучные учебники

Представить свою программу разработчики планируют через месяц. В их планах разбавить панорамы старинного города интерактивными текстовыми справками и аудиогидом.

Читайте также: в Ярославле на Стрелку вернули смотровой бинокль.