История в 3D: в центре Ярославля воссоздадут дореволюционный город
Компания «Вимания» создает 3D-модель дореволюционного Ярославля. Они уже много лет занимаются моделированием исторической части города. И делают это, чтобы любой желающий мог через очки виртуальной реальности погулять по Ярославлю столетней давности.
— Программа находится на стадии разработки. Думаю, в течение месяца мы закончим работу. Года два мы модулируем зону ЮНЕСКО в Ярославле. Для того чтобы воссоздать образ дореволюционного города, мы переворошили много архивных материалов и старинных фотографий. Нашу разработку мы будем демонстрировать на выставках в различных исторических музеях, — рассказал разработчик приложения Алексей Магай.
Представить свою программу разработчики планируют через месяц. В их планах разбавить панорамы старинного города интерактивными текстовыми справками и аудиогидом.
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