В Ярославле на Стрелку вернули смотровой бинокль

Бинокль установили на верхнем ярусе Стрелки

Огромный смотровой бинокль, полюбившийся ярославцам и гостям города, вернули на Стрелку.

— На Стрелку вернулся бинокль, — написал мэр Ярославля Владимир Слепцов на своей странице в соцсети «Фейсбук». — В прошлом году он уже полюбился ярославцам и туристам — вся Стрелка, и не только, как на ладони.

Смотровой бинокль установили в начале лета прошлого года. Любоваться красотами через него можно только за деньги. Видимо, кто-то попытался перехитрить устройство и напихал в приёмник монет железяк, после чего аппарат с антивандальной защитой принимал только бумажные купюры.

Какие еще арт-объекты прижились в Ярославле, а какие горожане невзлюбили.