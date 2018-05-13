В Ярославле на Стрелку вернули смотровой бинокль

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Огромный смотровой бинокль, полюбившийся ярославцам и гостям города, вернули на Стрелку.
— На Стрелку вернулся бинокль, — написал мэр Ярославля Владимир Слепцов на своей странице в соцсети «Фейсбук». — В прошлом году он уже полюбился ярославцам и туристам — вся Стрелка, и не только, как на ладони.
Смотровой бинокль установили в начале лета прошлого года. Любоваться красотами через него можно только за деньги. Видимо, кто-то попытался перехитрить устройство и напихал в приёмник монет железяк, после чего аппарат с антивандальной защитой принимал только бумажные купюры.
Какие еще арт-объекты прижились в Ярославле, а какие горожане невзлюбили.
Фото: Владимир Слепцов/facebook.com
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