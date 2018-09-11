Участников конфликта доставили в полицию

Пассажир напал на водителя маршрутки. Размахивая отвёрткой, молодой человек начал угрожать водителю прямо на ходу. Об этом сообщили читатели 76.ru. Всё это произошло на Московском проспекте в маршрутке № 71. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Приехав на место, стражи порядка тут же скрутили дебошира. Разгневанного мужчину долго не удавалось утихомирить.

— Это произошло чуть не доезжая до проспекта Фрунзе. Пассажир с отвёрткой напал на водителя 71-го маршрута. Так сказали полицейские, — передаёт очевидец Артём Залогин.

— На дороге действительно произошёл конфликт. Его участники доставлены в отделение полиции. Выясняются все обстоятельства, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.