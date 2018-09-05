У женщины оторвался тромб прямо на остановке
У женщины оторвался тромб прямо на остановке

Сегодня в Брагино нашли ещё один труп. Тело женщины обнаружили прохожие на остановке «Улица Урицкого».

— У 71-летней женщины оторвался тромб. Приехавшие врачи уже ничем не смогли помочь, — рассказал источник 76.ru.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, сегодня утром в Брагино возле больницы № 9 прохожие обнаружили тело мужчины.