В Ярославле прохожие нашли на остановке тело женщины
5 сентября 2018 16:50
4 166 0
Сегодня в Брагино нашли ещё один труп. Тело женщины обнаружили прохожие на остановке «Улица Урицкого».
— У 71-летней женщины оторвался тромб. Приехавшие врачи уже ничем не смогли помочь, — рассказал источник 76.ru.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, сегодня утром в Брагино возле больницы № 9 прохожие обнаружили тело мужчины.
Фото: Google Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru