Пес Трезор ждет помощи!

В Данилове появится необычный памятник — скульптура-копилка. В нее люди смогут кидать деньги на поддержку центру реабилитации и адаптации животных.

— Мы стараемся помогать им по мере своих сил и привлекать к этой остросоциальной проблеме внимание общества. Но, к сожалению, на всю эту важную работу не всегда хватает материальных средств. Поэтому у нас родилась идея реализовать один креативный проект, который, мы надеемся, во многом поможет снять эти вопросы, — говорят волонтёры.



Придумывать образ пса-героя скульптору не пришлось, у памятника будет история. Прообразом стал реальный пес Трезор — беспризорная дворняга, ставшая гордостью страны.



В 2016 году Трезора (тогда трехмесячного) бросили. Хозяева вышвырнули из машины. Не нужен оказался. Но Трезору повезло — его подобрала Елена Аферова, волонтер реабилитационного центра «Верность». Пса выкормили, выходили и выдрессировали. Собака оказалась смышленой! Настолько, что ее приняли на службу в погранвойска. Теперь Трезор проверяет на границе грузы — мастерски вынюхивает, не пытается ли кто провезти наркотики.



Отряд хороших мальчиков: псы-герои, которыми может гордиться Ярославль.



А животные в центре реабилитации рассчитывают теперь на помощь людей — таким вот нестандартным способом просят скинуться на памятник-копилку.

