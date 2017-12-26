Отряд хороших мальчиков: псы-герои, которыми гордится Ярославль

Собаки из ярославских спецслужб — настоящие герои

У ярославских у полицейских, конвоиров и спасателей есть свои кинологические службы. Они работают ежедневно. В преддверии года Собаки мы решили рассказать о них и подготовили рассказ об отряде хороших мальчиков... и девочек!

Нашла схрон взрывчатки

Каждая собака слушается своего хозяина

В полиции кинологи собак называют не очень ласково — спецсредствами. Но относятся к ним очень даже хорошо. У каждого кинолога собака не только напарник, но и друг.

— Приказывать собакам нельзя, — говорит старший инспектор-кинолог Елена Иванова. — Собаку нужно тренировать так, чтобы ей нравилось работать. Кинолог и собака сливаются не то что в одну команду, а вообще в единое целое.

Если собака поймала жулика, то не отпустит, пока на него не наденут наручники



Здесь собаки умеют искать людей, наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. Служат немецкие и восточно-европейские овчарки, и лабрадоры. Собаки этих пород очень стойкие к любым морозам. Ведь вольеры, в которых они живут, находятся на улице.

И люди, и собаки - одна большая команда



Без работы собаки не сидят. Каждый день они проверяют вокзалы, стадионы, концертные площадки. Перед любыми массовыми мероприятиями кинологи со своими четвероногими напарниками проверяют безопасность. Задания бывают самыми разными.

Часто приходится и ловить преступников по горячим следам. Например, сорвали с дамочки сумку. Собака может взять след и привести полицейских туда, куда убежал воришка.

На тренировках собаки чувствуют себя, как на игре



— У нас была собака Симба — умерла в прошлом году, ей было 12 лет, — вспоминают своего героя кинологи. — Она несколько раз ездила в командировки в Чечню и Дагестан. Она там в ущельях нашла большой схрон взрывчатки боевиков. У неё осталось много наград.

Найти в глухом лесу

Собака легко выйдет на след, если будет знать запах человека



В ярославском управлении по конвоированию 12 служебных собак. Немецкие овчарки и две бельгийские. Служат они здесь по десять лет. Как правило, это личные собаки кинологов.

— Всегда стараемся брать их с собой домой, — говорят кинологи. — Если нет возможности, то оставляем в вольерах. Но в отпуск — всегда вместе.

Четвероногий сотрудник найдёт жулика в любом месте, где бы тот не прятался



У каждой собаки свой профиль, как и в МВД. Ещё и могут ловить жуликов, если вдруг кто-то при конвоировании решит сбежать.

За каждой собакой стоят свои подвиги. Например, начальник кинологического отделения Елена Комиссарова со своей помощницей немецкой овчаркой Анжеликой нашла 86-летнего дедушку, который заблудился в лесу.

По приказу хозяина, четвероногие готовы преодолевать любые препятствия



— Как-то на работе нам позвонили и сообщили, что нужна помощь в поиске человека в лесу, — вспоминает сентябрь 2011 года Елена. — Ну и мы с Ежевикой поехали. Это был обычный деревенский дом в Тутаевском районе. Нам рассказали, что дедушка ещё вчера пошёл за грибами в лес, попрощался с супругой, помахал рукой в окошко... и домой больше не пришёл. Телефон не взял. Еду, воду и инсулиновые уколы тоже оставил дома. Я подошла к этому окну, под ним действительно была примятая трава и следы, ведущие на проселочную дорожку. Ежевика занюхала след, и мы пошли — сначала на дорожку, затем по ней вышли на поле, за которым начинался лес.

Собаки любят кинологов: в свободные от службы минутки четвероногие бегут "целоваться" к своим хозяевам



Ежевика шла очень внимательно. Лес был огромный. Для Елены он был чужой. Шли они часа три. И вышли на остатки костра, вблизи которого была лежанка из травы и веток.

— В душе начала теплиться надежда, что дедушка все-таки живой, — продолжает Елена. Пройдя где-то полтора километра, Ежевика начала ускоряться и все сильнее тянуть поводок. И тут мы вышли прямо на сидящего, облокотившегося на дерево дедушку. Радости не было предела. Живой! Хоть и реально голодный, холодный. Он даже говорить не мог. Ежевику, конечно, отблагодарили — дали ей огромный кусок мяса.

Некоторые собаки работают за вкусняшку, но, в основном, они готовы стараться за игру с мячиком



Сейчас Ежевики нет в живых, но в память о ней осталось огромное количество дипломов, медалей и наград.

А ещё одна интересная история в кинологической службе ярославского УФСИН произошла в 2008 году.

Тогда сюда привели ротвейлера-отказника. Огромный и злой пёс искусал хозяев, разбив стекло, сбежал на улицу с первого этажа и бросился на дворника. Такой помощник был никому не нужен, но и бросить собаку на произвол судьбы мы тоже не могли. Тогда откликнулся совладелец одного охранного агентства Альберт Копков. Он пристроил пса к себе в фирму.

Кинологи берут на воспитание собак тех пород, которые не мёрзнут в наших краях зимой



— Вместо того, чтобы поручить собаку охранникам, Альберт Юрьевич сам начал с ним общаться, гулять и дрессировать, — рассказывают в УФСИНе. — Кобель стал работать и слушаться. Такой талант упускать было нельзя, и Елена Комиссарова переманила Альберта в свой отдел. Он купил себе щенка, уехал с ним на дачу. Стал бегать каждое утро с собакой, дрессировки проходили с желанием, радостью, интересом.

Получается, что своими руками Альберт Копков подготовил себе Вольфа и занял с ним на области 1 место, а на России — 8 из 75. Сам, без всяких учебных центров.

Одна за всех

В МЧС на службе осталась одна собака, но она справляется за всех



Есть своя кинологическая служба и в региональном управлении МЧС. Правда, сейчас здесь служит всего одна собака. Лабрадору Чите семь лет. Она справляется одна за всех.

— Она ищет людей и в завалах, и в лесу, и спасает тех, кому нужна помощь на воде, — нахваливает Читу хозяин Михаил Власов. — Именно она работала в обрушившихся домах на проспекте Ленина, 6-й Железнодорожной улице и в Тутаеве.

Ещё одно достоинство лабрадора в том, что она спокойно может дойти к попавшему в беду человеку по тонкому льду. Куда не может пройти человек.

Чита умеет спасать людей на воде, в завалах и в лесу



— Да и не замерзает она в холодной воде, — добавляет Михаил. — У неё шерсть не промокает. У нас шутят, что «с неё как с гуся вода».

Чита тоже участвовала во всевозможных соревнованиях, как и собаки из других спецслужб, и у неё есть много высоких наград.

О том, как Чита справилась с заданием на учениях МЧС, смотрите в материале «Кинолог с собакой и водолазы спасали в Ярославле человека».