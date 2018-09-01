Детское пиво и кукуруза на углях: в центре Ярославля открылся уличный маркет местной еды

Уличный маркет разбили на Первомайском бульваре

Сегодня а Ярославле открылся маркет местной еды. На прилавки положили то, что росло и бегало в местных лесах и плавало в здешних реках. Здесь можно попробовать сыры, яблоки в карамели, мёд с фруктами.



Над Первомайским бульваром стоит запах копченой рыбы, бургеров и мяса на гриле. Цены похожи на те, что были на фестивале «Пир на Волге». Только настоящего бычка на вертеле заменила картонная свинка.



— Мы здесь и завтра будём торговать, — зазывают продавцы



Если надумали пообедать чем-нибудь этаким в городе, мы уже посмотрели цены.

