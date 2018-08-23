Ярославцы съели тысячи бургеров и сосисок

Организаторы гастрономического фестиваля «Пир на Волге» наконец смогли подвести итоги вкусного события. Почти неделю они считали, сколько тысяч бургеров было съедено и сколько литров кофе выпито. И аппетит у гостей фестиваля оказался зверским! Неудивительно, ведь по подсчётам организаторов, на Стрелке в прошлые выходные гуляли почти 60 тысяч человек, из них около 15 тысяч — гости из других регионов.

Это гораздо больше, чем ожидалось. Повара кафе и ресторанов, стритфуда с утра до вечера жарили сосиски, сочные котлеты для гамбургеров, готовили аппетитные стейки. Сколько их в итоге было съедено:



1500 стейков;

2500 бургеров;

1000 пицц;

3000 колбасок и сосисок;

600 картошек-вертушек;

свыше 2000 порций мороженого;

600 порций креветок, лангустинов и раков;

300 рыбных блюд;

3500 литров напитков: травяные чаи, настои, лимонады, камбуча, чага-чай, коктейли, квасы, медовухи;

500 литров кофе.



На пире готовили с утра до вечера

— В этот день для гостей работали 124 тематические площадки , на которых можно было отведать блюдо на любой вкус — от испанского турона до венских вафель, от ярославских перепелок до белгородской каши, научиться готовить у профессионалов, испытать свою силу в спортивных конкурсах, создать 2D-ролик, подарить любимой «Съедобный букет» или приготовить романтический ужин под руководством шеф-повара, стать искусным фуд-фотографом, — рассказали организаторы фестиваля.

Главным звёздным гостем фестиваля стал Андрей Малахов, он женил ярославцев прямо на улице. Также этот пир отличился музыкой: рок-концерт длился десять часов, на нём сыграли восемь рок-групп сотню хитов.

Кстати, на фестивале не обошлось без давки: ярославцы устроили огромную очередь из-за бесплатной еды, которую можно было попробовать. Также хитом фестиваля стала целая тушка быка, зажаренная на огромном вертеле. Правда, она оскорбила чувства верующих, из-за чего несколько дней после фестиваля в социальных сетях шли бурные обсуждения. 76.ru даже взял комментарий у пресс-секретаря Ярославской епархии об этом случае.