Случайно столкнуть человека со смотровой площадки монастыря невозможно

В среду в Ростове Великом произошёл жуткий инцидент. В город приехала 43-летняя паломница из Костромы. Женщина пришла на смотровую площадку Спасо-Яковлевского монастыря и наслаждалась панорамой древнего города. В этот момент к ней сзади подошёл мужчина и сбросил вниз.



— Высота стены монастыря около пяти метров, а смотровая площадка находится ещё выше, — описывают место ростовцы. — Случайно столкнуть человека оттуда нельзя: площадка довольно широкая, а на краю достаточно высокие перила.



К счастью, неподалёку были полицейские. Они задержали скинувшего паломницу мужчину прямо на месте преступления.



— Задержанный оказался 59-летним жителем Москвы, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — По данным следствия, он умышленно столкнул женщину. Теперь ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.



Сейчас следователи проводят по факту случившегося проверку и собирают доказательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. А пострадавшая после случившегося попала в больницу.



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