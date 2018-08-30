Дедушку на скорой увезли в больницу

В Ярославле на Резинотехнике 47-летняя женщина на ВАЗе сбила дедушку на велосипеде. 83-летнего пенсионера на скорой увезли в больницу.



Очевидцы ДТП утверждают: дедушка нарушил Правила дорожного движения. Он не слез со своего транспорта на пешеходном переходе.



— Он переезжал через дорогу, а не переходил как положено, — рассказала ярославна Ольга Берадзе.



Пенсионер был в сознании.



— Он живой сидел, его приподняли. Рядом женщина бегала, суетилась, за рулём она, видимо, была, — рассказывает очевидец Виктория Волоснухина.



— Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего 30 августа около 13:00 на улице Спартаковская, — прокомментировали произошедшее в УМВД по Ярославской области.



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