«Женщина бегала, суетилась»: автоледи на ВАЗе сбила 83-летнего дедушку
В Ярославле на Резинотехнике 47-летняя женщина на ВАЗе сбила дедушку на велосипеде. 83-летнего пенсионера на скорой увезли в больницу.
Очевидцы ДТП утверждают: дедушка нарушил Правила дорожного движения. Он не слез со своего транспорта на пешеходном переходе.
— Он переезжал через дорогу, а не переходил как положено, — рассказала ярославна Ольга Берадзе.
Пенсионер был в сознании.
— Он живой сидел, его приподняли. Рядом женщина бегала, суетилась, за рулём она, видимо, была, — рассказывает очевидец Виктория Волоснухина.
— Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего 30 августа около 13:00 на улице Спартаковская, — прокомментировали произошедшее в УМВД по Ярославской области.
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