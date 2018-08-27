Ярославец хотел откупиться за лихую езду

Житель Ярославля, пытавшийся дать взятку, в итоге заплатит вдвое больше своего первоначального предложения. Дзержинский районный суд определился с наказанием для 36-летнего ярославца, который пытался откупиться от инспектора ГИБДД.

Мужчина, лишенный водительских прав, гонял на «Мерседесе». Его машину остановил патруль ГИБДД, который устроил рейд по Брагино.

— При проверке документов, выяснилось, что водитель ранее лишен права управления транспортными средствами. Сотрудники ГИБДД предложили водителю проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Одному из сотрудников водитель передал 5000 рублей.

В итоге суд назначил мужчине штраф в 10 000 рублей.

Федеральный телеканал выпустил сюжет-расследование о жизни в колонии экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Он был осужден за взятку в 17 миллионов рублей и покушение на взятку в 14 миллионов рублей.