Скандал с «нефтяным» озером разгорелся сегодня утром

О «нефтяном» озере на улице Гагарина в Ярославле узнали экологи и дали свою оценку происходящему. Говорят, что проблема серьёзная.



— Во-первых, вода и почва в этом месте уже умерли. Рыбки, птички, собачки и любая другая живность тут уже обитать не сможет. Восстанавливаться теперь здесь всё будет десятилетиями. Во-вторых, взаимодействие летучих углеводородов, входящих в состав нефти и нефтепродуктов, окислов азота и ультрафиолетового излучения приводит к образованию смога. А это очень вредно для лёгких и животных, и людей, — объяснила инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Но самое страшное случится, если нефтепродукты из этого озера попадут в подземные воды. Эпидемия кишечных инфекций — это далеко не самое плохое, что может после этого произойти.



Сегодня утром экологические активисты бросили в интернете клич о помощи. Они сообщили, что на улице Гагарина разлилось огромное нефтяное озеро.



— Это страшно не только своим существованием, но и возможностью загореться в любой момент, — говорит Анна Головина.



Общественники потребовали, чтобы власти и спецслужбы обратили на проблему внимание. И все кинулись туда. Поехали на улицу Гагарина и корреспонденты 76.ru и сообщают информацию с места в режиме онлайн.

