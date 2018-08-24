«Может вспыхнуть в любой момент»: в Ярославле разлилось «нефтяное» озеро. Онлайн-трансляция

Активисты сообщили о «нефтяном» озере на Нефтестрое

Экологические активисты бросили в интернете клич о помощи. Они сообщили, что на улице Гагарина разлилось огромное нефтяное озеро.



— Это страшно не только своим существованием, но и возможностью загореться в любой момент, — говорит Анна Головина.



Общественники потребовали, чтобы власти и спецслужбы обратили на проблему внимание. И все кинулись туда. Поехали на улицу Гагарина и корреспонденты 76.ru.

13:27

Жители Нефтестроя пишут, что в этом месте нефтепродукты в водоёмах замечали уже давно.



— Сколько себя помню, там всегда были эти «нефтяные» пруды, — говорит ярославец Максим Комаров. — Из года в год в это место кто-то сбрасывает нефтепродукты. Это почти по дороге к нашей даче, весь кооператив знает об этом.

13:18

О «нефтяном» озере уже узнали экологи и дали свою оценку происходящему. Говорят, что проблема серьёзная.

— Во-первых, вода и почва в этом месте уже умерли. Рыбки, птички, собачки и любая другая живность тут уже обитать не сможет. Восстанавливаться теперь здесь всё будет десятилетиями. Во-вторых, взаимодействие летучих углеводородов, входящих в состав нефти и нефтепродуктов, окислов азота и ультрафиолетового излучения приводит к образованию смога. А это очень вредно для лёгких и животных, и людей, — объяснила инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Но самое страшно случиться, если нефтепродукты из этого озера попадут в подземные воды. Эпидемия кишечных инфекций — это далеко не самое плохое, что может после этого произойти.



12:54

Возле «нефтяного» озера нет жилых домов. Но запах чувствуется по всей округе.

12:51

Наши корреспонденты сообщают, что запах нефтепродуктов, который поначалу кажется не очень сильным, через час вызывает отвращение.



— Это неприятное чувство, — говорит фотокорреспондент Александра Савельева. — Уже ком в горле стоит от этого запаха.

12:40

На место приехали первые ревизоры. Они начали выяснять, что здесь происходит.



— В озере однозначно нефтепродукты, — уточнил председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области Владимир Сафонов. — Сейчас нам предстоит выяснить, как это сюда попало, и решить, что делать дальше.



12:19

Деревья, которые растут рядом с этим озером, все опалённые. По всей видимости, водоём горел. И не один раз.

12:05

На сообщение общественников отреагировали власти. В правительстве Ярославской области говорят, что уже отправили на место выездную проверку.

— К «нефтяному» озеру выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования, — сообщили чиновники. — Также вся информация передана в региональное управление Росприроднадзора.

11:50

Около озера нет рядом жилых домов. В районе воняет нефтепродуктами.

— Запах терпимый, но ощущается сразу, — сообщают корреспонденты 76.ru. — Без сомнения — в озере нефтепродукты. Чёрная вязкая жижа перемешана вместе с водой.