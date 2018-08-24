«Может вспыхнуть в любой момент»: в Ярославле разлилось «нефтяное» озеро. Онлайн-трансляция
Экологические активисты бросили в интернете клич о помощи. Они сообщили, что на улице Гагарина разлилось огромное нефтяное озеро.
— Это страшно не только своим существованием, но и возможностью загореться в любой момент, — говорит Анна Головина.
Общественники потребовали, чтобы власти и спецслужбы обратили на проблему внимание. И все кинулись туда. Поехали на улицу Гагарина и корреспонденты 76.ru.
Жители Нефтестроя пишут, что в этом месте нефтепродукты в водоёмах замечали уже давно.
— Сколько себя помню, там всегда были эти «нефтяные» пруды, — говорит ярославец Максим Комаров. — Из года в год в это место кто-то сбрасывает нефтепродукты. Это почти по дороге к нашей даче, весь кооператив знает об этом.
О «нефтяном» озере уже узнали экологи и дали свою оценку происходящему. Говорят, что проблема серьёзная.
— Во-первых, вода и почва в этом месте уже умерли. Рыбки, птички, собачки и любая другая живность тут уже обитать не сможет. Восстанавливаться теперь здесь всё будет десятилетиями. Во-вторых, взаимодействие летучих углеводородов, входящих в состав нефти и нефтепродуктов, окислов азота и ультрафиолетового излучения приводит к образованию смога. А это очень вредно для лёгких и животных, и людей, — объяснила инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Но самое страшно случиться, если нефтепродукты из этого озера попадут в подземные воды. Эпидемия кишечных инфекций — это далеко не самое плохое, что может после этого произойти.
Возле «нефтяного» озера нет жилых домов. Но запах чувствуется по всей округе.
Наши корреспонденты сообщают, что запах нефтепродуктов, который поначалу кажется не очень сильным, через час вызывает отвращение.
— Это неприятное чувство, — говорит фотокорреспондент Александра Савельева. — Уже ком в горле стоит от этого запаха.
На место приехали первые ревизоры. Они начали выяснять, что здесь происходит.
— В озере однозначно нефтепродукты, — уточнил председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области Владимир Сафонов. — Сейчас нам предстоит выяснить, как это сюда попало, и решить, что делать дальше.
Деревья, которые растут рядом с этим озером, все опалённые. По всей видимости, водоём горел. И не один раз.
На сообщение общественников отреагировали власти. В правительстве Ярославской области говорят, что уже отправили на место выездную проверку.
— К «нефтяному» озеру выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования, — сообщили чиновники. — Также вся информация передана в региональное управление Росприроднадзора.
Около озера нет рядом жилых домов. В районе воняет нефтепродуктами.
— Запах терпимый, но ощущается сразу, — сообщают корреспонденты 76.ru. — Без сомнения — в озере нефтепродукты. Чёрная вязкая жижа перемешана вместе с водой.