Мужчина так хотел прогнать торговку, что поколотил её

Сегодня Ярославский областной суд вынес необычное решение. 35-летнего жителя села Левашово Некрасовского района оправдали от уголовного дела за самоуправство. Мужчина побил 53-летнюю продавщицу грибов и в гневе вышвырнул её скутер в заросли борщевика.

Женщина оценила свой ущерб в 300 тысяч рублей и пошла в суд. Всё случилось на трассе М-8, где она торговала неподалёку от дома мужчины. Он проходил мимо, и такая торговля ему пришлась не по вкусу. Он попытался прогнать женщину, а потом, чтобы запугать, подошёл и уронил на землю её скутер. В ответ женщина достала сотовый, чтобы позвонить в полицию. Незнакомец выхватил телефон, ударил женщину по лицу и пнул ногой в живот. После чего вновь подбежал к скутеру, схватил его и швырнул в заросли борщевика. Да так, что достать его уже было невозможно.

— Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. К тому же женщине были нанесены телесные повреждения. Суд назначил виновнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Некрасовского района.



Но продавщице грибов и других даров природы показалось это наказание слишком мягким. Она подала апелляцию. К её большому удивлению сегодня суд решил не только не удовлетворить её апелляцию, но и оправдать мужчину.

— Изначальный приговор мы не оспаривали. Но и согласиться с переквалификацией статьи на более суровую не могли, — рассказал адвокат мужчины Александр Мартынов.

В итоге областной суд снял с мужчины все обвинения. Более того, теперь он может потребовать компенсацию морального и материального вреда за всё то время, пока мужчина находился под следствием.

Кстати, Владимир Слепцов тоже борется с незаконной торговлей. Он на дух не переносит ни трусы, ни носки, ни огурцы с помидорами на улицах Ярославля. К счастью, мэр никого ещё в борщевик не выбросил.