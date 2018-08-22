Сегодня в России отмечали День государственного флага. С самого утра ярославцев с праздником поздравил председатель муниципалитета.



В честь праздника ярославцам на улице раздавали флажки

— В этот торжественный день желаю всем ярославцам всего того, что символизируют цвета российского флага: благородства, честности, смелости и великодушия, — сказал Артур Ефремов.



В сквере за Волковским театром в честь праздника собрали молодёжь. Там открыли фотозону, устроили для детей и подростков викторину и квест, а ещё всем прохожим предлагали сделать своими руками праздничную открытку и прямо отсюда отправить своим близким. Также здесь можно было сыграть в шашки и шахматы.



В шахматы можно было поиграть с другом или со случайным соперником

А на улице Кирова поставили флаг, с которым можно было сфотографироваться, а также активисты раздавали проходим маленькие флажки, ленточки, браслеты и календарики. Но это было не самым главным. Рядом поставили тумбу с книгой, где любой мог написать, что для него значит Россия.



— Книга привлекла внимание горожан, — рассказала руководитель аппарата местного отделения «Молодой Гвардии» Оксана Кондрашова. — В неё люди писали продолжение фразы «Россия — это…», другие добрые слова-пожелания о стране, а также рисовали и вклеивали фотографии. Работа над книгой будет продолжена — в неё будут включены истории о городах и сёлах, о людях, об истории страны, её отдаленных уголках, быте и жизни россиян.



Прохожие оставляли в книге свои записи

Сегодня в книге появилось 27 записей. Продолжение фразы у каждого было своё: молодёжь писала, что Россия — это страна возможностей, великая страна с богатой историей. Люди старшего поколения писали, что Россия — это родина, великая и могучая держава, а также страна безгранично добрых и гостеприимных людей. Оставили в книге записи и иностранцы. Они написали, что Россия — это красиво, интересно и вкусно.



Напомним, этот праздник был установлен в 1994 году президентом страны Борисом Ельциным. В своём указе глава государства тогда отметил, что эта дата приурочена к восстановлению исторического флага Россия во время августовских событий.



День государственного флага в России отмечают с 1994 года

22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге республики: «…считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным национальным флагом Российской Федерации. В тот же день во время траурного митинга по погибшим митингующие вынесли огромное бело-сине-красное полотнище. Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

