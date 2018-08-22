Смели утюги: ярославцы атаковали закрывающийся Media Markt. Проверяем, реальны ли скидки 90%

Выстоит сильнейший

Выстоять эти очереди сможет только человек с очень крепкими нервами. У кассы супермаркета техники Media Markt народ томится, переминаясь. Эти покупки не пробьёшь, как батон в супермаркете. Сотрудников немного, а оформление покупки долгое. В очереди вздыхают. Точнее, сразу в двух. К кассе тянутся с двух концов. В середине, где два края сливаются в один, назревает конфликт — выясняют, кого тут не стояло. Переругиваются, но терпят, прижимая коробки с покупками. Кажется, когда еще так выгодно купишь технику — ведь один из крупнейших супермаркетов объявил о ликвидации.

— Мы благодарим всех клиентов, которые выбирали наши магазины, участвовали в масштабных акциях, смеялись над нашими шутками и рекламными кампаниями, иногда критиковали нас, но всегда помогали нам стать лучше. В знак благодарности за многолетнюю поддержку мы решили сделать финальный подарок и запустили в наших магазинах масштабную распродажу всего ассортимента со скидкой до 70%, — говорится на сайте компании.



Это всё из-за шариков: ярославцы атаковали новый продуктовый гипермаркет.



А на табличках в магазине значится: «Скидки 90%». Жажда халявы тянет к полкам. Сразу, конечно, надо всё! И подешевле! Лучше даром! Но тут облом — почти половина полок уже пустые. Смели утюги, почти все планшеты и ноутбуки, пусто на стеллаже с картами памяти. Нет плоек, фенов, раздел с компьютерами уже перекрыт лентой — там только белые полки.

Ну ладно, посмотрим тогда, реально ли найти из оставшегося что-то со скидкой в 90%. А то, может, в интернете выгоднее заказать? Смотрим, реальны ли скидки.

Как ни странно, у полки с цифровыми метеостанциями толпится народ. Не берет, но смотрит. Скидка почти в полцены. На «Яндекс.Маркете» сейчас 4279. Следить за погодой бесплатно — на нашем сайте.

Кофемашина Delonghi на «Маркете» — 5990. Без всяких скидок.

Это, пожалуй, самая большая скидка, которую мы увидели, обойдя магазин. Но такую сэндвичницу в интернете можно заказать за 1550 рублей. Да, ещё придется оплатить доставку. Но и при этом цена в интернете получается ниже «доскидочной» в магазине.

А вот проигрыватель действительно выгодно брать. В «Яндекс.Маркете» эта марка — от трёх тысяч рублей.

При таких цифрах кажется, что надо брать. Брать в долг, в кредит, у мамы — и брать. Но в интернет-магазине такая плазма — 109 тысяч рублей.

20 тысяч в интернет-магазине. Но если еще накинуть доставку...

Остались только бюджетные марки планшетов

Память — всё

В итоге получается, что в целом проще заказать товар в интернет-магазине и не тратить нервы, толкаться в тесной очереди. Не обнаружили мы уже и сказочных скидок на 90%. Возможно, опоздали.