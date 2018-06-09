Это всё из-за шариков: ярославцы атаковали новый продуктовый гипермаркет

На открытии магазина дарили шарики

Сегодня днём на открытии нового гипермаркета в Дзержинском районе в Ярославле выстроились огромные очереди. В разгар рабочего дня люди утроили давку между прилавками.

— Вроде рабочий день, а брагинцы пошли шопиться в новый магазин, — написали в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Мамы с колясками пришли, создавая везде пробки. Без карты этого магазина цены еще выше, чем везде.

Между прилавков было не пройти

Большинство людей не поняли, зачем надо было бежать в новый магазин, когда там даже скидок особенных не обещали.

— Непонятен ажиотаж, — написала Марина Печенина. — Притащиться в день открытия, стоять в очередях. Хотя у каждого свои увлечения.

— Это всё из-за шариков, — предположил Иван Борисов. — Их бесплатно на входе раздавали.

Месяц назад ярославцы устроили давку на открытии магазина цифровой техники, где людям пообещали товар подешевле.