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Это всё из-за шариков: ярославцы атаковали новый продуктовый гипермаркет
9 июня 2018 15:24
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Сегодня днём на открытии нового гипермаркета в Дзержинском районе в Ярославле выстроились огромные очереди. В разгар рабочего дня люди утроили давку между прилавками.
— Вроде рабочий день, а брагинцы пошли шопиться в новый магазин, — написали в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Мамы с колясками пришли, создавая везде пробки. Без карты этого магазина цены еще выше, чем везде.
Большинство людей не поняли, зачем надо было бежать в новый магазин, когда там даже скидок особенных не обещали.
— Непонятен ажиотаж, — написала Марина Печенина. — Притащиться в день открытия, стоять в очередях. Хотя у каждого свои увлечения.
— Это всё из-за шариков, — предположил Иван Борисов. — Их бесплатно на входе раздавали.
Месяц назад ярославцы устроили давку на открытии магазина цифровой техники, где людям пообещали товар подешевле.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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