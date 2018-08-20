Сбитые на злополучном перекрёстке мама с дочкой попали в больницу

В Ярославле 320 человек поставили подписи под заявлением мэру города с требованием поставить светофор на злополучном перекрёстке на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Елены Колесовой.



Активисты отнесли заявление в мэрию города

— Все подписи мы собрали на 20 тетрадных листах, — рассказал активист Михаил Рахимов. — Сегодня бумагу передали в мэрию. Будем ждать реакции от городских властей.



Подписи собирали всем районом

Ранее в мэрии пообещали, что светофор на злополучном перекрёстке должны поставить в 2019 году, но местные жители не намерены ждать так долго. Последней каплей стало ДТП, которое произошло на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Елены Колесовой 10 августа. Там на пешеходном переходе машина сбила девочку и её маму. К счастью, они остались живы. Но получили серьёзные травмы.

