В город потихоньку приходит осень

Ловим теплые и солнечные денечки, ведь уже совсем скоро небо над Ярославлем затянут дождливые тучи. Синоптики обещают на всю следующую неделю дожди и прохладные ночи.



— Начиная с 20 августа, в Ярославль придут дожди, — рассказали в Гидрометцентре. — Всю неделю ожидаются кратковременные осадки.

Самым теплым днём на следующей неделе станет понедельник, синоптики обещают +25 градусов. Уже со вторника температура начнёт медленно падать — к середине недели термометр покажет не больше +19 градусов днём, а ночами — всего +8 градусов.



Остаётся надеяться, что дорожники будут успевать укладывать асфальт на ярославские дороги в перерывах между дождями. На этой неделе общественники сняли на видео вопиющие нарушения в ремонте проспекта Авиаторов.

