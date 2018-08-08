Грабителя искали два года

Вот что значит любовь к своей работе. Когда даже дома не отпускает. Посмотрев дома телевизор, женщина-оперуполномоченный из Ярославля сумела раскрыть кражу двухлетней давности.



Пришла после работы домой, включила телевизор, а там — криминальные сводки из Москвы. И вот среди жуликов увидела знакомое лицо. В передаче рассказывали про воришку телефонов. Женщина вспомнила — это же он проворачивал такие же дела и в Ярославле. Только давно — в августе 2016-го.



Проверили сводки. И выяснилось — действительно, тот же самый человек тогда обнес сразу два торговых центра в Красноперекопском районе (тогда в магазинах были видеокамеры и он «засветился»).



— Он с друзьями на автомобиле приехал из Москвы в Ярославль отдохнуть и посмотреть город. В торговом центре на Московском проспекте они зашли в салон сотовой связи и с витрины утащили 3 телефона — Samsung Galaxy за 50 838 рублей, 42 364 рубля и 46 601 рубль. В этот же день в салоне сотовой связи в соседнем торговом центре таким же образом увели ещё 4 таких телефона на общую сумму более 75 000 рублей, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.



Прокуратура направила в суд уголовное дело по статье «Кража». Так что за старые преступления всё же придётся ответить.

