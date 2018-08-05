Ярославцы жалуются на неудобный график работы, давку в салоне и состояние транспорта

Специалисты ярославского института развития стратегических инициатив провели исследование по изучению общественного мнения по поводу общественного транспорта. Проведенный опрос показал, что так или иначе практически все горожане пользуются общественным транспортом — 98%.



— Чаще всего ярославцы ездят на маршрутных такси (22% ездят на них ежедневно), — рассказали в ИРСИ. — Несколько меньше среди ярославцев тех, кто каждый день ездит на автобусах — 17%, троллейбусах — 7%, трамваях — 4%.



Также в ходе опроса стало ясно, что не всё устраивает горожан в работе транспорта. Люди жалуются на неудобный график движения (30% недовольных), наличие давки в салоне (27%), техническое состояние транспорта (26%). Вместе с этим большинство ярославцев, как показал опрос, удовлетворены работой общественного транспорта в городе (72%).



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