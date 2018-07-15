Дорогу сделали недавно

Не так давно все обсуждали дорогу в Нижнем Новгороде, построенную к чемпионату мира. Её смыло дождём. Хотя на ремонт потратили несколько миллионов. Чемпионат мира обошёл стороной Ярославль, но проблемы с дорогами у нас такие же. На Юго-Западной окружной дороге разрушился асфальт на путепроводе через железнодорожные пути. Больше недели Ярославль заливало дождями. Таких погодных условий дорога не выдержала.



— Не так давно был полностью реконструирован путепровод через железнодорожные пути. А вот и результат качественной реконструкции, — написали пользователи соцсетей в группе «Первый Ярославский автопортал».



Ярославцы вспоминают: движение во время ремонта практически полностью было парализовано. Похоже, автовладельцам снова придётся постоять в пробках. А кое-кому уворачиваться от ловушек на дорогах, которые наделали коммунальщики.

