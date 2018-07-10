Сборная России стала первым победителем нового турнира

В футбольных переживаниях мы совсем забыли про другие виды спорта, а ведь достижения у других сборных России есть очень значимые. Российские волейболисты стали первыми победителями Лиги наций!

Финал первого турнира, который станет ежегодным, прошёл во французской коммуне Вильнев-д'Аске округа Лилль. За первое место наша сборная боролась с хозяевами чемпионата. Подопечные тренера из Ярославля Сергея Шляпникова завершили игру со счётом 3:0, не оставив французам и надежды на победу.



Самым результативным игроком матча признан бывший диагональный волейбольного клуба «Ярославич», олимпийский чемпион, который теперь выступает за казанский «Зенит» Максим Михайлов. Защищал цвета сборной и нынешний игрок ярославского волейбольного клуба Александр Соколов.



В сентябре сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Италии и Болгарии.