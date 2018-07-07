Лисят подкармливают хлебом

Территорию завода пластиковых окон в Рыбинске облюбовали лисята. Работники предприятия стали подкармливать рыжих пушистых красавцев, и лисята почти перестали бояться людей. Очередной визит животных снял на видео Александр и выложил его в соцсети.



В комментариях под видео сразу разгорелись споры, насколько животные безопасны для человека.



- Лисичек забегающих в город я бы поостерегся, - написал в комментариях Антон Опарин. - В нормальном состоянии они достаточно пугливы. А, если лиса пришла в город, то очень велика вероятность, что с ней, что-то не так.



То, что дикие лисы могут быть опасными подтвердили в Ярославском зоопарке.



- Дикие лисы, когда у них бешенство, часто выходят к людям, - рассказали в зоопарке.



Зимой лис часто видели в Ярославле. Животных видели в Заволжском и Фрунзенском районах.

