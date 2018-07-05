Сегодня около 15 часов на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Колмогорова загорелся строящийся 17-этажный дом.
На место быстро приехали пожарные.
— В 15:51 огонь полностью потушили, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.
Из-за чего загорелся огонь, пока неизвестно, причину устанавливают специалисты.
Недавно стала известна судьба старых домов на Фрунзе, сильно пострадавших весной от пожара. Деревянные бараки решили снести.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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