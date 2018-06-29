За час принтер может напечатать 25 квадратных метров стены

Дома скоро будут не строить, а печатать. Самые большие в России строительные принтеры начала выпускать в Ярославле компания «АМТ-Спецавиа».

— Предприятие выпускает уникальную на сегодняшний день продукцию, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Сегодня региональные производители продолжают традиции технологического лидерства и решают стратегические для экономики задачи. Со своей стороны мы оказываем им в этом всю необходимую поддержку.



В серийное производство запустили две модели. Одна модель принтера может построить одноэтажный дом площадью до 120 квадратных метров, а вторая — может строить здания до шести этажей, при этом её рабочее поле можно увеличить и печатать до 30 этажей с площадью каждого до 440 квадратных метров. Печатать обе модели могут до 25 квадратных метров стены в час.



Первым заказчиком принтера для многоэтажного строительства стала Индия. Принтер планируют привезти заказчику этой осенью, ярославские специалисты на месте проведут пусконаладочные работы и обучат персонал, который будет с ним работать. Распечатывать будут 10-этажные дома в южных и восточных штатах Индии.

