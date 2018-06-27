Велосипедист ехал наперекор всем

Ехал на велосипеде, как будто в первый раз. Так сначала показалось рыбинским водителям, которые сегодня заметили странного велосипедиста на улице Софийской. Оказалось всё проще — мужчина на велосипеде был в стельку пьян. Настолько, что он нарезал круги по непонятной траектории прямо на проезжей части. Потом мужчине даже пришлось слезть с велосипеда. Но через минуту он снова продолжил своё путешествие. Ещё через несколько секунд чуть не угодил под колёса машины, а потом свернул на другую дорогу.



— Этот же велосипедист попался мне на дороге на этом же участке сегодня днем. Более того, он вез пассажира! — рассказал рыбинец Владимир Пинаев.



Мужчина подвозил пассажира

Мы надеемся, что мужчина, не создав аварийных ситуаций, благополучно добрался до пункта назначения.

