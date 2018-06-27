Через несколько дней небо над Ярославлем затянут густые тучи
Через несколько дней небо над Ярославлем затянут густые тучи

Сегодня скандинавский антициклон продолжит оберегать жителей Центральной России от дождливой погоды, поэтому день выдастся по-летнему жарким. Днём в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.

— До конца рабочей недели резких изменений погоды в Центральном федеральном округе не прогнозируется, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Тем не менее в Ярославле станет немного жарче. Уже с завтрашнего дня воздух будет прогреваться до +28 °С.

— В выходные в Ярославле ожидаются грозы, — прогнозируют метеорологи центра «Фобос», — следующая неделя будет дождливой. Вместе с этим в городе и области заметно похолодает.

Но не стоит расстраиваться, ведь, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Ярославле в июле будет ещё немало жарких и солнечных дней.