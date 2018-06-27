На Ярославль идут дожди и похолодание: когда ждать изменения погоды
Сегодня скандинавский антициклон продолжит оберегать жителей Центральной России от дождливой погоды, поэтому день выдастся по-летнему жарким. Днём в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.
— До конца рабочей недели резких изменений погоды в Центральном федеральном округе не прогнозируется, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.
Тем не менее в Ярославле станет немного жарче. Уже с завтрашнего дня воздух будет прогреваться до +28 °С.
— В выходные в Ярославле ожидаются грозы, — прогнозируют метеорологи центра «Фобос», — следующая неделя будет дождливой. Вместе с этим в городе и области заметно похолодает.
Но не стоит расстраиваться, ведь, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Ярославле в июле будет ещё немало жарких и солнечных дней.