Через несколько дней небо над Ярославлем затянут густые тучи

Сегодня скандинавский антициклон продолжит оберегать жителей Центральной России от дождливой погоды, поэтому день выдастся по-летнему жарким. Днём в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.



— До конца рабочей недели резких изменений погоды в Центральном федеральном округе не прогнозируется, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.



Тем не менее в Ярославле станет немного жарче. Уже с завтрашнего дня воздух будет прогреваться до +28 °С.



— В выходные в Ярославле ожидаются грозы, — прогнозируют метеорологи центра «Фобос», — следующая неделя будет дождливой. Вместе с этим в городе и области заметно похолодает.



Но не стоит расстраиваться, ведь, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Ярославле в июле будет ещё немало жарких и солнечных дней.

