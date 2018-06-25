К месту аварии приехали сразу четыре бригады врачей

Спасатели рассказали подробности страшной аварии, которая произошла вчера на трассе Ярославль — Любим в районе деревни Левцово. Лоб в лоб на скорости врезались ВАЗ 99-й модели и «Лада-Гранта».



— В аварии пострадали шесть человек, им понадобилась помощь врачей, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — К месту ДТП приехали сразу четыре бригады скорой помощи.

По предварительным данным, никто не погиб. Но пассажиры машин, угодивших в ДТП, получили очень серьёзные травмы. Среди пострадавших было двое детей. Их всех увезли в больницу.

