С места страшной аварии на трассе в Ярославской области шесть человек увезли в больницу
25 июня 2018 10:05
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Спасатели рассказали подробности страшной аварии, которая произошла вчера на трассе Ярославль — Любим в районе деревни Левцово. Лоб в лоб на скорости врезались ВАЗ 99-й модели и «Лада-Гранта».
— В аварии пострадали шесть человек, им понадобилась помощь врачей, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — К месту ДТП приехали сразу четыре бригады скорой помощи.
По предварительным данным, никто не погиб. Но пассажиры машин, угодивших в ДТП, получили очень серьёзные травмы. Среди пострадавших было двое детей. Их всех увезли в больницу.
Фото: Юрий Волков, Жесть Ярославля/Vk.com
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