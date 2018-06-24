Пострадавшая женщина лежала на обочине

Сегодня около семи часов вечера на трассе Любим — Ярославль произошло лобовое ДТП. Два автомобиля столкнулись так, что передняя часть у обоих оказалась полностью смята.

Пока с места аварии поступают противоречивые сведения. Официально МЧС пока не говорит ни о погибших, ни о пострадавших. Однако очевидцы ДТП говорят другое.

— В одной машине все насмерть, в другой вроде как только женщина жива. На месте было две машины скорой и одна — реанимации, — написал в группе «Жесть Ярославля» Юрий Волков. И уточнил для портала 76.ru, — женщина лежала на обочине.

Также говорят и о пострадавшем ребенке.

Машины всмятку

Еще одна авария произошла сегодня в центре Ярославля. Здесь машина снесла светофор. И тоже не обошлось без пострадавших.